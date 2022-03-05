Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni

AA, Laith Al - Güncel
 - Güncelleme:
Ürdün'den, ülkedeki Ukrayna vatandaşlarının akrabalarına vizesiz giriş izni

Ürdün, ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşlarının aileleri ve akrabalarının vizesiz ülkeye girişlerine izin verme kararı aldı.

Ürdün, ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşlarının aileleri ve akrabalarının vizesiz ülkeye girişlerine izin verme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından ülkede yaşayan Ukrayna vatandaşları ve akrabalarının vize işlemlerine ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

Ürdün'de ikamet eden Ukrayna vatandaşları ve akrabalarının ülkeye vizesiz girebileceği ve "insani durum gerekçesiyle geçici oturum izninin verileceği" ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın bakanlık aracılığıyla yetkili makamlarla koordineli olarak uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada Ürdün'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarının sayısına ve başka detaya yer verilmedi.

AA / Laith Al - Güncel

Ukrayna, Rusya, Ürdün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title