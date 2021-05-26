Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı

Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak 'su takı' töreniyle karşılandı
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Ürdün'ün başkenti Amman'dan Trabzon'a direkt uçuşla gelen yolcu uçağı "su takı" töreniyle karşılandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'dan Trabzon'a direkt uçuşla gelen yolcu uçağı "su takı" töreniyle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süre ara verilen Ürdün uçuşları, Jordan Aviation ???????hava yolu şirketine ait uçağın Trabzon Havalimanına gelmesiyle yeniden başladı.

Amman'dan 114 yolcusuyla havalanan uçak, saat 13.15'de Trabzon'a iniş yaptı. Uçağın gelişi dolayısıyla "su takı" töreni gerçekleştirildi.

Aralarında hava yolu şirketi sahibi Hazem Alrasekh'in de bulunduğu yolcular, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı tarafından çiçeklerle karşıladı.

Kendilerini karşılayanlara teşekkür ederek el sallayan yolcular, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra valizlerini alarak terminalden ayrıldı.

Uçuşların 1 Haziran'dan sonra planlanarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Cahit Özkan Volkan Bozkır Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdün'den Trabzon Havalimanına gelen ilk uçak "su takı" töreniyle karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:33:25. #1.15#

title