Ürdün'den Suriye'deki Diplomatik Temsilciğini Yükseltme Kararı

Ürdün, Şam'daki büyükelçiliğine maslahatgüzar vekili atama kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün Şam'daki büyükelçiliğine maslahatgüzar vekili olarak Ürdünlü bir diplomat atanmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Kudat ülkesinin 2011'de patlak veren Suriye krizi sonrasında da Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğini açık tuttuğuna işaret ederek, söz konusu kararın Amman'ın izlediği tutum ile uyumlu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkesinin Suriye'deki krizin başlamasından bu yana Suriyeliler tarafından kabul edilecek, birlik ve beraberliği koruyacak, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis edecek, gönüllü mültecilerin ülkelerine dönüşüne imkan sağlayacak siyasi bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği'nde sadece idari personelin bulunduğu belirtiliyor.

Ürdün-Suriye ilişkileri

Ürdün Dışişleri Bakanlığı 26 Mayıs 2014'te Suriye'nin Amman Büyükelçisi Behcet Süleyman'ın 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep ettiklerini bildirmesinin ardından, Suriye rejimi de aynı gün içinde Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Ayrıca Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen, üç yıl önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı, 15 Ekim 2018'de yeniden açılmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Mart 2012'de Suriye'deki büyükelçilerini çekme kararı almıştı.

Geçen aralık ayında BAE ve Bahreyn, 7 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı.

Kaynak: AA