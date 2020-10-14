Ürdün'den İsrail'in Yahudi yerleşimciler için konut inşa planına tepki

Ürdün, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planını kınadı.

Ürdün, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu konut inşa etme planını, "tek taraflı, yasa dışı ve iki devletli çözüm şansını baltalayan bir adım" şeklinde değerlendirdi.

Fayiz, ister inşaat ister genişletme ya da topraklara el koyarak olsun işgalci güç olarak İsrail'in sorumluluklarına göre yerleşim faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Ürdünlü yetkili, uluslararası toplumu, İsrail'in barış çabalarını baltalayan uygulamalarına son vermesi için baskı yapılması adına kararlı bir tutum takınmaya çağırdı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen İsrail'in "Kanal 7" televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, Batı Şeria'da 2 bin 166 konutun inşasını onaylamıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun yarın da yine Batı Şeria'da başka konut projelerini onaylamak üzere toplanacağı belirtilmişti.

İşgal altındaki topraklarda yerleşim birimi inşa faaliyetleri sürüyor

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı ifade edilmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al