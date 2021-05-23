Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine kınama
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Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine kınama

Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine kınama
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Ürdün, fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Ürdün, fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Faiz, yaptığı yazılı açıklamada, baskını "provoke bir davranış ve açık bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İsrail'in bu yaptığının "tansiyonu tehlikeli şekilde tırmandırdığı" vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ve İsrail polisi ile özel kuvvetler eşliğindeki fanatik grupların namaz kılanlara ve Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı çalışanlarına saldırılması kınandı.

Açıklamada, söz konusu baskınlar "Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında, şiddetin tırmanışını durdurmak için son dönemde yapılan uluslararası çabalara meydan okuma" olarak değerlendirilirken, İsrail'e

"Mescid-i Aksa'daki ihlallerine son verme ve uluslararası hukuka riayet etme" çağrısında bulunuldu.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi 3 hafta aradan sonra bugün Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemişti.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 253 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girmişti.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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