Ürdün'den İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini durdurma çağrısı

19.08.2019 00:00

Ürdün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi, uluslararası topluma İsrail'in işgal altındaki Kudüs'teki kutsal yerlere yönelik ihlallerini durdurması için baskı uygulaması çağrısında bulundu. İsrailli güçlerin Mescidi Aksa'ya düzenlediği keyfi baskınların son zamanlarda artması ve Kurban Bayramında bile baskın düzenletilerek çatışmalara sebep olması tepki toplamaya devam ediyor. Ürdün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in ihlallerini görüşmek için Avrupa Birliği büyükelçileriyle bir araya geldi. Bakan Safadi, ihlallerinin tehlikeli sonuçları olduğunu söyleyerek, kutsal yerlerdeki tarihi ve yasal durumun değiştirilmesine yönelik tek taraflı adımlar konusunda uyardı. Safadi, İsrail'in uluslararası hukukun etki alanındaki Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait dini bölgelerin tarihsel ve yasal statülerine saygı duyması gerektiğini vurguladı. Bakan Safadi, Avrupalı Büyükelçilere, Kudüs'teki kutsal bölgelerden Ürdün Krallığının koruması ve sorumluluğu altında olduğunu hatırlatarak, Müslüman ve Hristiyanlara yapılan baskının doğrudan Kral 2'nci Abdullah'ı ilgilendirdiğini ve bu durumun Kral'ın kırmızıçizgisi olduğunu vurguladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGULANDI Safadi, "İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'teki kutsal bölgelere yaptığı baskınlar ve saygısızlıklar, Arap ve Müslüman ülkelerdeki Müslüman ve Hristiyanları doğrudan alevlendirdi ve sonuçlardan yalnız İsrail sorumlu olacaktır" dedi. Safadi, 4 Haziran 1967 öncesi hatlarda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alan, iki devletli çözümün uygulanması için ortak bir uluslararası toplum çabasına duyulan ihtiyacın bulunduğunu söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Büyükelçileri iki devletli çözüme verilen desteği yineleyerek, ihtilafı uluslararası meşruiyet kararlarına göre çözmenin tek pratik yol olduğunu onayladı.

(İHA)

Kaynak: İHA