Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama
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Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama

Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yıkımları kınadı.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yıkımları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yıkım ve tehcirin "kabul edilemez olduğu ve kınandığı" ifade edilirken, İsrail'in bu yaptıklarının işgalci bir güç olarak uluslararası hukukun da ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde hukuksuz ve yasalara aykırı şekilde Filistinlileri tehcire zorlama planı ile tüm provokasyon ve saldırıların durdurulması ve Kudüs'teki yasal, tarihi statükoya saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Silvan Mahallesi'nin El-Bostan bölgesinde bir Filistinliye ait dükkanı "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere de plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisi, 6 kişiyi yaralamıştı.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Silvan Mahallesi'nin Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor. El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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