Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni konut kararına tepki

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te 800'den fazla yeni konut inşa edilmesi kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Doğu Kudüs'te 800 yeni konut inşa etme kararını şiddetle kınıyoruz." paylaşımında bulundu.

İsrail'in kararını "işgal altındaki kentin Arap kimliğini değiştirmeyi hedefleyen yasa dışı bir adım" olarak nitelendiren Safedi, bu adımın gerginliği artırdığını ve iki devletli çözüme uygun bir şekilde barışın sağlanması yönündeki çabaları baltaladığını ifade etti.

Safedi, İsrail'in ihlallerini durdurmak için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 30 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te 805 yeni konut inşası için ihale açıldığını duyurmuştu. Yeni konutların Doğu Kudüs'teki "Ramot" ve "Pisgat Ze'ev" yerleşim birimlerinde inşa edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nisan ayında "Kanal12" televizyonuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA