Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı
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Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı harekete geçme çağrısı
22.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:29

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Eymen es-Safedi'nin Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in ilhak planına karşı Safedi'nin "Bu kararın uygulanmasını önlemek için uluslararası bir girişim başlatmak gerektiği" ifadesine yer verildi.

Söz konusu girişimin uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün gerçekleşmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Safedi, bu yolla ciddi ve doğrudan müzakere sürecine başlanabileceğine işaret etti.

Safedi, İsrail'in Filistin'i ilhak etmesi durumunda ise "kapsamlı ve sürdürülebilir barış şansını yok edeceği" uyarısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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