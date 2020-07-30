Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili protesto notası
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Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili protesto notası

Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili protesto notası vererek, provokasyon ve ihlallerden vazgeçmesini istedi.

Ürdün'den İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili protesto notası
30.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:04

Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili protesto notası vererek, provokasyon ve ihlallerden vazgeçmesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüzlerce fanatik Yahudi'nin bugün İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi kınandı.

Mescid-i Aksa'da bugün yaşananların kabul edilemez açıkça bir ihlal olduğu, dünyadaki tüm Müslümanların duygularına yönelik provokasyonu temsil ettiği belirtilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsüne saygı gösterilmesi istendi.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde olan Aksa'ya yönelik bu tür ihlallerin devam etmesinin olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma ihlallerini durdurması amacıyla İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Bakanlık, diplomatik kanallar aracılığıyla İsrail'e protesto notası verilerek, provokasyon ve ihlallerden vazgeçmesinin istendiğini kaydetti.

Fanatik Yahudilerin baskınları gerginlik yaratıyor

İsrail polisi korumasındaki 850 fanatik Yahudi, bu sabah Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yapmıştı.

Yahudi cemaatleri, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlara katılan oruçlu Yahudilerin, sıcak hava nedeniyle su içebileceği yönünde teşvik edici fetvalar da vermişti.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi fanatik Yahudiler tarafından yapılan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarının tehlikesine karşı uyarıda bulunmuştu.

Mescid-i Aksa Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

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