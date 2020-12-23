Ürdün'den, İsrail'e Doğu Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı yakınındaki kazıları durdurma çağrısı

Ürdün, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şehitler Mezarlığı'nın girişindeki kazı çalışmalarını derhal durdurma çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail tarafından mezarlığın duvar ve merdivenlerinde yürüttüğü kazı çalışmalarını reddettiğini belirterek, bunun derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

"İşgalci bir güç" olarak İsrail'i "mezarların ve türbelerin kutsallığına saygı göstermeye, ihlalleri ve provokasyonları durdurmaya" çağıran Fayiz, ülkesinin Kudüs'ün Arap kimliğini değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı İsrail uygulamalarını kabul etmediğini vurguladı.

Fayiz, bunun "uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) kararlarının açık bir ihlali" olduğunu aktardı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, yaklaşık 3 hafta önce Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya ve Şehitler Mezarlığı'na ulaştıran merdivenleri yıkmıştı.

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart 2013'te imzaladığı "Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma" anlaşmasına göre, Ürdün'ün Kudüs ve Filistin topraklarındaki kutsalları koruma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al