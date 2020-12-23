Ürdün'den, İsrail'e Doğu Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı yakınındaki kazıları durdurma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ürdün'den, İsrail'e Doğu Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı yakınındaki kazıları durdurma çağrısı

23.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:48
Ürdün'den, İsrail'e Doğu Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı yakınındaki kazıları durdurma çağrısı

Ürdün, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şehitler Mezarlığı'nın girişindeki kazı çalışmalarını derhal durdurma çağrısı yaptı.

Ürdün, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şehitler Mezarlığı'nın girişindeki kazı çalışmalarını derhal durdurma çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail tarafından mezarlığın duvar ve merdivenlerinde yürüttüğü kazı çalışmalarını reddettiğini belirterek, bunun derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

"İşgalci bir güç" olarak İsrail'i "mezarların ve türbelerin kutsallığına saygı göstermeye, ihlalleri ve provokasyonları durdurmaya" çağıran Fayiz, ülkesinin Kudüs'ün Arap kimliğini değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı İsrail uygulamalarını kabul etmediğini vurguladı.

Fayiz, bunun "uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) kararlarının açık bir ihlali" olduğunu aktardı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, yaklaşık 3 hafta önce Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya ve Şehitler Mezarlığı'na ulaştıran merdivenleri yıkmıştı.

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart 2013'te imzaladığı "Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma" anlaşmasına göre, Ürdün'ün Kudüs ve Filistin topraklarındaki kutsalları koruma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler İngiltere Galatasaray Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün'den, İsrail'e Doğu Kudüs'teki Şehitler Mezarlığı yakınındaki kazıları durdurma çağrısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 21:55:04. #1.14#
title