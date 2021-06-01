Ürdün'den, Irak ordusuna savaş becerilerini geliştirmek için eğitim teklifi

Ürdün, eğitim yoluyla Irak ordusunun savaş becerilerini geliştirmek için Irak'a yardım teklifinde bulundu.

Ürdün, eğitim yoluyla Irak ordusunun savaş becerilerini geliştirmek için Irak'a yardım teklifinde bulundu.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, başkent Bağdat'ta Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ile görüştü.

Görüşmede, Irak ordusuna her türlü iş birliği ve desteği sunmayı önemsediklerini kaydeden Huneyti, ülkesinin, savaş becerilerini geliştirmek için Irak ordusuna eğitim vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Irak Genelkurmay Başkanı Yarullah da Ürdün'ün, Irak güvenlik güçlerine eğitim düzeyinde yardım ve destek sağlama noktasındaki rolünden övgüyle söz etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci