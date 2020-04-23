Ürdün'den getirilen Türk vatandaşları yurda ayak bastı
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Ürdün'den getirilen Türk vatandaşları yurda ayak bastı

SAMSUN (İHA) – Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi.

23.04.2020 05:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 05:20
Ürdün'den getirilen Türk vatandaşları yurda ayak bastı

SAMSUN (İHA) – Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı, uçakla Samsun'a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantina altında kalacakları Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurduna otobüslerle gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Ürdün'de bulunan 166 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşları daha sonra otobüslerle Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde yer alan Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Türk vatandaşları 14 gün boyunca burada karantina altına alınacaklar.

Öte yandan Samsun'a da daha önce Almanya ve İspanya'dan yüzlerce Türk vatandaşları getirilip, otobüslerle karantina altına alınacakları Sinop ve Tokat'a uğurlanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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