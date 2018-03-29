Ürdün'den Gelen Hakimler Beypazarı'nı Gezdi

Ürdün'den Beypazarına gelen hakimler, ilçeyi gezdi.

Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi hakimlerinden Ahmet Takcı, eşliğinde Beypazarı ilçesini gezen İrbid İstinaf Mahkemesi Hakimi Abdul Rauf Al-Jarrah başkanlığındaki hakimler, ilçe hakkında bilgi aldı.

Hakim Abdul Rauf Al-Jarrah, Türkiye temasları ve geziyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Türk yargı sistemini yakınan görmek için geldiklerini söyledi.

Türk Adalet Akademisinin davetlisi olarak geldiklerini hatırlatan Rauf Al-Jarrah, şunları kaydetti:

"Her iki ülke arasındaki işbirliğinin ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik ziyaret gerçekleştirdik. Türk yargı sistemini öğrenmek, başsavcılık sistemininim işleyişi ve ayrıca sistemde ne tür teknolojiler kullanıldığını görmek için geldik. Verimli bir ziyaret oldu."

Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi hakimlerinden Ahmet Takcı ise Adalet Akademisinin 99 ülkeyle irtibat halinde olduğunu, bunlardan 22'siyle de eğitim protokolü imzalandığını söyledi.