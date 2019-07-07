Ürdün'den "Filistinlilerin hakları aleyhindeki anlaşmaların kabul edilmeyeceği" açıklaması

Ürdün, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurma haklarını ortadan kaldıran hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz Amman'ı ziyaret eden Filistinli mevkidaşı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Rezzaz, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek "Kral Abdullah liderliğinde Ürdün'ün, İsrail'in tek taraflı uygulamaları karşısında Filistin'in yanında duracağının" altını çizdi.

Ülkesinin, işgale son verme ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusunda Filistinlilerin meşru haklarını yok sayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade eden Rezzaz, "Ekonomik bir çözümü alternatif olarak kabul etmemiz ya da siyasi bir çözümden ayrı görmemiz mümkün değil." dedi.

Rezzaz, "Filistin davası Ürdün'ün ulusal çıkarlarındandır. Biz bu konuyu bütün uluslararası alanlara taşıyoruz." diye konuştu.

Iştiyye de iki taraf arasındaki derin ve güçlü bağlara değinerek söz konusu toplantıların Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'ın yönlendirmeleri ile gerçekleştiğini ifade etti.

Ziyaretinin aynı zamanda Araplar arasındaki derin ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığına ve İsrail ile ilişkilerin kademeli olarak kesilmesi stratejisinin bir parçası olduğuna işaret eden Iştiyye, İsrail'in engellemelerine rağmen Ürdün ile ticaret hacminin mevcut düzeyinden yüksek olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Iştiyye, Filistinli hastaların tedavisi için kapılarını açan ve ticari ürünlerini pazara çıkaran Ürdün'ün oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede ayrıca enerji, sağlık ve taşımacılık alanında üç mutabakat zaptı imzalandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye iki günlük ziyaret için dün Ürdün'e gelmişti.

Kaynak: AA