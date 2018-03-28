Ürdün'den Fanatik Yahudilerin Aksa Yakınındaki Ayinine Tepki

Ürdün, İsrail yönetiminin, Ultra-Ortodoks Yahudilerin Mescid-i Aksa yakınındaki Emevi Sarayları bölgesinde dini ayin yapmasına izin vermesini kınadı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, fanatik Yahudilerin dün Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde, bu yıl 31 Mart'a denk gelen Hamursuz Bayramı öncesinde dini ayin düzenlemesine tepki gösterdi.

Mumini, radikal Yahudilerin bu tür kışkırtıcı eylemlerinin sorumlusunun İsrail hükumeti olduğunu belirterek, "İsrail, işgalle ayakta duran bir güç olarak, uluslararası hukuk gereği Aksa'nın ve Kudüs'teki diğer vakıfların güvenlik ve kutsallığı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Mumini, Aksa'nın güney duvarlarına bitişik Emevi Sarayları bölgesinin, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresine bağlı bir bölge olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının da İsrail Dışişlerine söz konusu olayla ilgili diplomatik protesto notası verdiği kaydedilmişti.

Fanatik Yahudiler, geçen pazartesi günü Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde de Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

Haaretz gazetesinde ise İsrail polisinin, "Heykel Örgütleri"nin, "Hamursuz Bayramı dolayısıyla Emevi Sarayları bölgesinde kurban kesilmesi talebini" kabul ettiği haberi yer almıştı.

İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışının anıldığı ve 7 gün süren Hamursuz Bayramı bu yıl 31 Mart'ta başlayacak.