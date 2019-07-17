Ürdün'den Erbil'deki saldırıya kınama

Ürdün, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'de Türk Başkonsolosluğu görevlilerini hedef alan saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, Türk ve Irak hükümetlerine başsağlığı, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA