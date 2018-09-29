Ürdün'den Cabir-Nasib Sınır Kapısı Açıldı İddiasına Yalanlama

Ürdün hükümeti, Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın açıldığına dair haberleri yalanladı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yayımladığı yazılı açıklamada, "Cabir-Nasib Sınır Kapısı, ticari ürünler ve yolcuların geçişi için açılmamıştır, hala kapalıdır." ifadelerini kullandı.

Sınır kapılarının açılması konusunda çalışmaların sürdüğü, ilgili teknik ekiplerin bu amaçla toplantı yaptığı belirtildi. Açıklamada, altyapı, lojistik ve teknik bazı standartların getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Cabir-Nasib Sınır Kapısının açıldığını duyurmuş kısa süre sonra haberi, sınır kapısının açılması için hazırlıkların tamamlandığı ve 10 Ekim'de açılacağı şeklinde düzeltmişti.

Ürdün'ün Suriye'ye açılan Ramse ve Cabir Sınır Kapıları bulunuyor. Bu kapıların karşısında Suriye tarafında ise Eski Gümrük ve Nasib Sınır Kapıları yer alıyor.