Ürdün'deki Türk Şehitler unutulmadı

04.09.2019 16:38

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Bünyamin Şahin, 1. Dünya Savaşında Ürdün'de bulunan Salt şehrini savunurken toprağa düşen ecdadını Türk Şehitliğine yaptığı ziyarette yad etti.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Ürdün Al Baka Üniversitesi arasında Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programları konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında TOGÜ tarafından gerçekleştirilecek yabancı uyruklu öğrenci sınavında başarılı olan yaklaşık 100 Ürdünlü öğrencinin eğitimleri için Tokat'a geleceğini duyuruldu. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, mevkidaşı Al Balka Teknik ve Uygulamaları Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdalla Alzoubi ile imzaladığı protokol sonrasında Salt şehrinde bulunan Türk Şehitliğini de özel olarak ziyaret etti. 1. Dünya Savaşı sırasında Salt Şehri'nin savunması sırasında şehit düşen Türk Askerlerinin bulunduğu Salt Türk Şehitliğine yapılan ziyarette Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin hatıra defterine duygu ve düşüncelerini de aktardı. - TOKAT

Kaynak: İHA