Ürdün'deki "sigara fabrikası" davasının sanığı Avni Muti'ye 22 yıl hapis cezası verildi

Ürdün'de Devlet Güvenlik Mahkemesi, kamuoyunda "sigara fabrikası" olarak bilinen yolsuzluk davasının baş sanığı tanınmış iş adamı Avni Muti'yi 22 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ürdün devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan duruşma 5 saat sürdü.

Mahkeme, Muti, Selame el-Alamat ve Beşşar Avni'ye 20 yıl çalışmayla birlikte hapis, 2 yıl da çalışmadan hapis olmak üzere 22'şer yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan, Atıf Hüseyin ve Ahmed Dasan 20'şer yıl çalışmayla birlikte hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme diğer 14 sanığın 3'er buçuk yıl hapsine ve bunlara ait 22 şirketin kapatılarak mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

Mahkeme, eski Bakan Münir Uveys'in hakkındaki suçlamalar düşürülerek beraatine karar verirken, sanıklar arasındaki eski Gümrük Genel Müdürü ve emekli Tümgeneral Vaddah el-Hammud'u görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ancak mahkeme, Hammud'un tutukluluk süresini gözünde bulundurarak cezanın düşürülmesi ve beraati yönünde hüküm verdi.

Mahkeme kararlarının 30 gün içinde temyize götürülebileceği belirtiliyor.

Ürdün'de büyük yankı uyandıran sigara fabrikası davasında 54 kişi ve bağlantılı şirketler "yasa dışı yollarla ülkeye kaçak sigara sokmak ve yüksek meblağda vergi kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Yargılanan kişiler arasında bulunan Ürdün'ün tanınmış iş adamlarından Avni Muti, 18 Eylül 2018'de Türk makamlarınca yakalanarak Ürdün'e teslim edilmişti.