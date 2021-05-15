Ürdün'deki İsrail büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Ürdün'deki İsrail büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Ürdün'deki İsrail büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteride İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteride İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Amman'da İsrail büyükelçiliği yakınında, Rabiye bölgesindeki el-Kaluti Camisi alanında toplanan yüzlerce kişi Filistin'in yanında yer aldıklarını duyurdu.

"Nekbe gününde Filistin halkına selam olsun", "Vadi Arba Anlaşması iptal" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ürdünlüler bugün işgal altındaki Batı Şeria sınırında yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Onur Şehitleri anıtı önünde de Filistin'e destek gösterilerini sürdürmüştü.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Ürdün'deki İsrail büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Ürdün'deki İsrail büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Ürdün'deki İsrail büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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