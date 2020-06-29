Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere "İsrail'e karşı öfke cuması" çağrısı
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Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere "İsrail'e karşı öfke cuması" çağrısı

Ürdün'deki İslami hareketler, İsrail'in "ilhak" planına karşı Müslüman ülkelere 3 Temmuz'da "öfke cuması" adıyla gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'deki İslami hareketlerden Müslüman ülkelere
29.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:24

Ürdün'deki İslami hareketler, İsrail'in "ilhak" planına karşı Müslüman ülkelere 3 Temmuz'da "öfke cuması" adıyla gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Meclisteki El-Islah (Reform) Koalisyonu ve İslami Çalışma Cephesi Partisi tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in "ilhak" planına karşı eylem çağrısında bulunuldu.

İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin başkent Amman'daki genel merkezinde Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat tarafından duyurulan açıklamada, İslam dünyasından 3 Temmuz'un "öfke cuması" ilan edilmesi ve İsrail karşıtı protestolar düzenlenmesi talep edildi.

Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) İsrail'in "ilhak" planına karşı olağanüstü toplanma çağrısı yapılırken, Arap dünyası başta olmak üzere tüm İslam ülkelerindeki parlamentolar İsrail'in söz konusu planını reddetmek için harekete geçmeye davet edildi

Ürdün'ün "ilhak" planı karşısındaki tutumundan övgüyle bahsedilen açıklamada, hükümetten İsrail'e baskı için uluslararası düzeyde harekete geçmesi, bu ülkeyle imzalanan anlaşmaları iptal etmesi ve ilişkileri yeniden gözden geçirmesi istendi.

Açıklamada ayrıca İsrail'le normalleşme ve ilişki kurma konusunda yarışa girmenin Filistin davasına ihanet olduğu vurgulandı.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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