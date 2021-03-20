Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesinden İsrailli heyetin "Uluslararası Çöl Rallisi"ne katılmasına tepki
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Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesinden İsrailli heyetin "Uluslararası Çöl Rallisi"ne katılmasına tepki

20.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:44
Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesinden İsrailli heyetin

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi, İsrail'den bir heyetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen ülkede düzenlenen Uluslararası El-Baha Çöl Rallisi'ne katılmasına tepki gösterdi.

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi, İsrail'den bir heyetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen ülkede düzenlenen Uluslararası El-Baha Çöl Rallisi'ne katılmasına tepki gösterdi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen partinin Normalleşme Karşıtı Komite sorumlusu Muhammed Mervan, yayımladığı yazılı açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) gözetiminde düzenlenen Baha Çöl Rallisi'ne İsrail'in katılmasını kınadı.

"İsrailli heyetin, cuma günü başlayan ralliye katılmasının, siyonist düşmanla normalleşmenin her türlüsüne karşı çıkan Ürdün halkını kışkırtmak anlamına geldiği" vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ürdün halkı, koronavirüsle mücadele için getirilen kısıtlamaların olduğu bir dönemde spor yarışması yapılmasını ve Filistin halkına yönelik işlediği suçları ve Ürdün'e tehditlerini sürdüren siyonist oluşumdan oyuncuların bu müsabakaya katılmasını şaşkınlıkla karşılamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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