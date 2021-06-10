Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Adayile, ülkede köklü bir reformun şart olduğunu söyledi Açıklaması

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile, ülkedeki siyasi rejimin daha önce hiç olmadığı kadar bir krizin içinde bulunduğunu ve artık köklü reformların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan?) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile, ülkedeki siyasi rejimin daha önce hiç olmadığı kadar bir krizin içinde bulunduğunu ve artık köklü reformların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

İÇCP Genel Sekreteri Adayile, başkent Amman'daki ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'de iç siyasette yaşanan gelişmeler ve Filistin davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adayile, Ürdün'de bugün siyasi rejimin daha önce hiç olmadığı kadar bir krizin içinde bulunduğunu ve istisnasız tüm devlet kurumlarına güvenin kaybolduğunu söyledi.

Muhalefetin sıkça dillendirdiği reform talebinin artık "zorunlu" hale geldiğini vurgulayan Adayile, "Yönetimin ekonomik, kalkınma, iş ve tarımsal desteklerle susturduğu tarihi destekçileri bile artık kızgın. Artık devletin de bu destekleri verme imkanı kalmadı." dedi.

Bugün aşiretlerden "yönetimin paylaşılması" yönünde seslerin yükseldiğine işaret eden Adayile, "Devletin köklü bir siyasi reform yapmaktan başka çıkış yolu yok. Mesele, seçim yasası değişikliği, partiler veya yerel yönetimle ilgili değil. Talep edilen; yönetim ve halkın yönetimdeki rolünün etkinleştirilmesiyle ilgili bir adım atılması. Halkın, yönetim dışında kalmayı kabul etmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki söz sahiplerinin bu durumu anlaması gerektiğine dikkati çeken Adayile, yaşanan her bir gecikme ve tökezlemenin Ürdün'de krizlere ve toplumsal patlamalara yol açabileceği ve en basit sorunun krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Ürdün'de son yıllarda reform talebiyle düzenlenen gösterilere İhvan'a bağlı oluşumların katılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Adayile, bölgesel krizlerin gölgesinde ülkenin karşı karşıya kaldığı kritik durumları göz önüne alarak hareket ettiklerini ve istikrardan yana olduklarını söyledi.

"Filistin direnişi daha önce görülmedik bir başarı elde etti"

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara ilişkin Adayile, "Filistin direnişi daha önce görülmedik bir başarı elde etti. Direniş, uygulanan ablukaya rağmen kendi silahını kendi üretti." ifadelerini kullandı.

"Direniş, tüm Filistinleri bir araya getirmeyi ve Filistin meselesini küresel siyasi gündemde ilk sıraya yerleştirmeyi başardı." diyen Adayile, Arap ve İslam dünyasının yaşananlara tepkisinin ise "geleneksel" olduğunu ve kınamadan öteye geçemediğini belirtti.

Filistin'deki iç çekişmede herhangi bir Arap ülkesinden ziyade Ürdün devreye girmeli

Nüfusunun yarıdan fazlasının Filistinli mültecilerden oluşması hasebiyle Ürdün'ün bizatihi Filistin davasını sahiplendiğini ve kardeş ülkeler olduklarını vurgulayan Adayile, Filistin meselesiyle en çok yüzleşen Arap ülkesinin de Ürdün olduğunu söyledi.

Adayile, Filistin'deki iç çekişmenin, herhangi bir Arap ülkesinden ziyade Ürdün'ün devreye girmesini gerekli kıldığını ve Ürdün'ün İsrail üzerinde siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından baskı kartlarına sahip olduğunu belirterek, "1999 yılına kadar elimizde Hamas kartı vardı. Biz bunlardan vazgeçtik ve bir an olsun geri almaya çalışmadık." dedi.

Ürdün ile İsrail arasında 1994'te imzalanan barış anlaşmasından 5 yıl sonra 1999'da bazı Hamas yöneticileri Ürdün'den sınır dışı edilmiş ve Hamas'ın Amman'daki ofisleri kapatılmıştı.

Ürdün'e girişi yasak olan eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, 2009'da babasının 2016'da da annesinin Amman'daki cenaze törenlerine ancak aldığı özel izinle katılabilmişti.

İslami Çalışma Cephesi'nin Hamas'la ilişkileri

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve eski Hamas lideri Meşal'in, son günlerde Ürdün'deki İhvan yöneticileriyle yaptığı telefon görüşmelerine de değinen Adayile, "Hamas'la ilişkilerinde Ürdün'ün yararına ve yüksek çıkarlarına uygun bir siyasi denklem kurulmasını" hedeflediklerini kaydetti.

Adayile, Ürdün'ün iç meselelerine herhangi bir dış müdahaleyi kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve eski Hamas lideri Meşal'in son günlerde aralarında Adayile ve İhvan lideri Abdulhamid ez-Zuneybat'ın da bulunduğu Ürdün'deki İhvan yöneticileriyle bir dizi telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği gündeme gelmişti.

"Ürdün'ün masada olmasını istiyoruz"

Adayile, "Hamas Ürdün'ün güçlü olmasını ister. Ürdün'ün güçlü olması Hamas'ın da güçlü olması demektir. Hareket, bunu bilir ve Ürdün'ün zayıf olmasını istemez. Filistin davası düzeyinde ve bölgesel düzeyde seçeneklerini çeşitlendirerek Ürdün'ün masada olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır yönetiminin kendi ülkesindeki İhvan ile ilişkilerinin son derece kötü olmasına rağmen İhvan'a yakınlığıyla bilinen Hamas'la iyi ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Adayile, "Mısır'ın milli çıkarları onu Hamas'la ilişki kurmaya itti. Ürdün bunu ilk yapan ülke, korkularını aşması gerekiyor." dedi.

Ürdün İhvanı, Ürdün hükümetiyle rekabet içinde değil

Adayile, Ürdün İhvanı'nın siyasi kolu olan İÇCP'nin Hamas yöneticileriyle temaslarında Filistin meselesine yönelik herhangi bir siyasi rol oynanması konusunda Ürdün hükümetiyle rekabet içinde olduğu şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ürdün'de devlet için şeklen değil, derin bir siyasi reform dışında bir çıkış yolu olmadığını söyleyen Adayile, yönetimde halkın rolünün daha etkin hale getirilmesinin talep edildiğini ve aksini halkın da kabul etmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al