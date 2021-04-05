Ürdün'deki İhvan: Kimden gelirse gelsin, dış müdahaleye karşıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün'deki İhvan: Kimden gelirse gelsin, dış müdahaleye karşıyız

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün'deki İhvan: Kimden gelirse gelsin, dış müdahaleye karşıyız

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ülkede darbe girişimi iddiasıyla bazı üst düzey kişilerin gözaltına alınmasının ardından "dış müdahaleye kesinlikle karşı olduklarını" açıkladı.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ülkede darbe girişimi iddiasıyla bazı üst düzey kişilerin gözaltına alınmasının ardından "dış müdahaleye kesinlikle karşı olduklarını" açıkladı.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'de 3 Nisan'da gerçekleşen Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Kimden gelirse gelsin, Ürdün'ün iç işlerine dış müdahaleye kesinlikle karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün siyasi, toplumsal ve güvenlik bakımından istikrarının "her Ürdünlünün arzuladığı milli bir mesele" olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve zorluklar karşısında içeride birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Demet Özdemir
Spor Can Bartu Ozan Tufan İsmail Kartal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün'deki İhvan: Kimden gelirse gelsin, dış müdahaleye karşıyız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:33:31. #1.15#
title