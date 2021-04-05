Ürdün'deki İhvan: Kimden gelirse gelsin, dış müdahaleye karşıyız

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ülkede darbe girişimi iddiasıyla bazı üst düzey kişilerin gözaltına alınmasının ardından "dış müdahaleye kesinlikle karşı olduklarını" açıkladı.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ülkede darbe girişimi iddiasıyla bazı üst düzey kişilerin gözaltına alınmasının ardından "dış müdahaleye kesinlikle karşı olduklarını" açıkladı.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'de 3 Nisan'da gerçekleşen Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Kimden gelirse gelsin, Ürdün'ün iç işlerine dış müdahaleye kesinlikle karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün siyasi, toplumsal ve güvenlik bakımından istikrarının "her Ürdünlünün arzuladığı milli bir mesele" olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve zorluklar karşısında içeride birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al