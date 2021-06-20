Ürdün'deki BM Sözcüsü: "Mülteciler vatanlarında barış ve huzur içinde yaşamayı ümit ediyor"
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Ürdün'deki BM Sözcüsü: "Mülteciler vatanlarında barış ve huzur içinde yaşamayı ümit ediyor"

Ürdün'deki BM Sözcüsü: 'Mülteciler vatanlarında barış ve huzur içinde yaşamayı ümit ediyor'
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de ikamet eden Suriye, Filistin ve Iraklı milyonlarca mülteci, iç savaş, çatışmalar, işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerle yıllar önce çıkmak zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin hayalini kuruyor.

Ürdün'de ikamet eden Suriye, Filistin ve Iraklı milyonlarca mülteci, iç savaş, çatışmalar, işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerle yıllar önce çıkmak zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin hayalini kuruyor.

Güvenli bir yerde yaşamak umuduyla Suriye, Filistin ve Irak'tan, coğrafi yakınlığı nedeniyle Ürdün'e sığınan milyonlarca kişi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde çektikleri acıların dinmesini, vatanlarında barış ve huzur içinde yaşamayı ümit ediyor.

"Ülkelerine dönecekleri günü ümitle bekliyorlar"

Ürdün'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Muhammed el-Hivari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca mültecinin, yıllar önce ağır bir yük altında bıraktıkları anavatanlarına dönme ümidiyle hala ülkelerindeki krizlerin çözüleceği günü beklediğini belirtti.

Hivari, "Mülteciler vatanlarında barış ve huzur içinde yaşamayı ümit ediyor." dedi.

Küçük bir ülke olmasına rağmen Ürdün'ün çeşitli milletlerden milyonlarca mülteciyi kabul ettiğini kaydeden Hivari sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürdün'deki mülteciler sağlık, eğitim ve iş gücü piyasasına entegrasyon aşamasındalar. Artık, toplumun ayrılmaz bir parçası oldular. Onların yeteneklerinden yararlanılmalı ve yardıma bel bağlamak yerine toplumun üretken üyeleri haline getirilmeliler. Ancak bu, onların anavatanlarına dönme, güvenlik içinde yaşama gibi meşru hayallerine engel olmamalıdır."

Hivari, siyasi nüfuzu olan ülkelerin savaş ve çatışmaları durdurmaya çalışması gerektiğine vurgu yaparak, böylece zorunlu göçlerin önünün alınabileceğini aktardı.

"Sığınma meselesi bitmeyecek ezeli bir meseledir"

Sığınma ve göçmenlik alanında uzman Ürdünlü Abdulbasıt el-Asamine de "Sığınma meselesi bitmeyecek ezeli bir meseledir. Bizler, 100 yıl önce Ürdün devletinin kuruluşundan bu yana art arda gelen zorunlu göç dalgalarına tanık olduk." dedi.

Söz konusu göçlerin, Ürdün'ü ekonomik, demografik, sosyal ve güvenlik düzeylerinde etkilediğini belirten Asamine, zaman geçtikçe bölgedeki mülteci hareketlerine kalıcı çözüm üretmenin daha da zor hale geldiğini vurguladı.

Yermuk Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Vasfi eş-Şera da mülteci sorununun; uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşların savaşları durdurma ve uluslararası istikrar yaratma konusundaki yetersizliğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Uluslararası sistemde zorunlu olarak gerçek bir reforma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Şera, savaşlar devam ettiği sürece ortaya çıkan krizlerin yeni mültecilerin oluşması sonucunu doğurduğunu kaydetti.

Şera, mülteciler için finansal ve psikolojik destekte bulunulduğuna işaret ederek, ancak bunun yeterli olmadığını ve onların evlerini terk etmelerine yol açan sorunlara "köklü" bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Ürdün coğrafi konumu itibarıyla Filistin, Irak ve Suriye'den en çok göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2 milyon Filistinli, 1,3 milyon Suriyeli ve binlerce Iraklı sığınmacı yaşıyor.

Dünyada 65 milyondan fazla insan zulüm, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlalleri sebebiyle yerlerinden edilmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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