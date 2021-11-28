Ürdün'de yerel seçimler 22 Mart 2022'de yapılacak - Haberler
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Ürdün'de yerel seçimler 22 Mart 2022'de yapılacak

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün'de yerel seçimler 22 Mart 2022'de yapılacak

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu, ülkedeki yerel seçimlerin tarihini 22 Mart 2022 olarak belirledi.

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu, ülkedeki yerel seçimlerin tarihini 22 Mart 2022 olarak belirledi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart 2022 Salı gününün, il meclisleri, belediye meclisleri ve Amman Belediye Meclisi seçimleri tarihi olarak kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, komisyonun seçimleri sürece uygun ve seçim sürecinin ortaklarıyla iş birliği içinde yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Bakanlar Kurulu, mart ayında 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerel meclisleri feshetmişti.

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AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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