Ürdün'de yaklaşan bayramla piyasaların kısmen canlanması bekleniyor Ürdünlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetilmesi ve aksayan maaş ödemelerinin gerçekleşmesiyle, Kurban Bayramı'nda piyasaların yavaş yavaş hareketlenmesini bekliyor.

Ürdünlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kısmen gevşetilmesi ve aksayan maaş ödemelerinin gerçekleşmesiyle, Kurban Bayramı'nda piyasaların yavaş yavaş hareketlenmesini bekliyor.

Amman Ticaret Odası Başkanı Halil el-Hac Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasalarda önceki yıllardaki gibi bir canlılığın olmadığını belirterek, "Bayramın yaklaşmasıyla ekonomide daha fazla iyileşme bekliyoruz." dedi.

Tevfik, salgın önlemleri kapsamında kapatılan işletmelerin yeniden faaliyete geçmesinin ve kurban pazarlarının ekonominin iyileşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağına işaret eden Tevfik, "Her ne kadar piyasalarda hareketlenme olsa da daha önceki seviyelerde bir canlılık olmayacaktır." diye konuştu.

Yurt dışında çalışan Ürdünlülerin ülkelerine dönememesi

Yurt dışında çalışan yaklaşık bir milyon Ürdünlünün her yıl yaz tatili için ülkeye döndüğünü hatrılatan Tevfik, bu sene yurt dışından gelenlerin sayısında ciddi bir gerileme olduğunu dile getirdi.

Tevfik, "Bu yıl hem turist hem de tatil için ülkeye gelen gurbetçi sayısı bir hayli geriledi. Önceki yıllarda bu dönemlerde ziyaretçilerin ilgisi çok daha fazla oluyordu." ifadelerini kullandı.

Piyasalarda kısmi hareketlilik

Giyim, Kumaş ve Ayakkabı Satıcıları Sendikası Başkanı Münir Diyye ise kamuda çalışanların maaşlarının ödenmesiyle eş zamanlı olarak son iki gündür piyasalarda kayda değer bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Bu bayram öncesi satışların geçen seneye oranla daha az olduğunu belirten Diyye, "Ancak yüzde 90'lık bir durgunluğa tanık olduğumuz Ramazan Bayramı'na göre şu an daha iyi durumdayız. Halihazırda piyasalarda turistlerin ve gurbetçilerin yokluğunun etkisi hissediliyor." dedi.

Diyye, Kovid-19 önlemleri kapsamında daraltılan çalışma saatlerindeki esnekliğin de piyasalardaki hareketliliğe etkisi olduğunu, böylece sıcak gündüz vakitleri yerine akşam saatlerinde alışveriş imkanının sağlandığını sözlerine ekledi.

Ürdün'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle pek çok kişinin gelir kaybı azaldığı ifade ediliyor. Geçen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere uygulanan önlemlerin ekonomi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA