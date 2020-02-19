Ürdün'de yabancıların Petra'da mülk edinmesinin yolunu açan yasa tasarısı tartışma yarattı

19.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:18

Ürdün'de tarihi Petra kentinde yabancıların mülk edinmesinin yolunu açan yasa tasarısı, özellikle İsraillilerin bu durumdan yararlanacağı endişesiyle tartışma konusu oldu.

Petra Turizm Kalkınma İdaresi Kanununda değişiklik önerisi pazar günü Ürdün Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde görüşüldü.

Mecliste yapılan oylamada milletvekilleri, Turizm ve Eski Eserler Komisyonunun hazırladığı yeni yasa tasarısını reddetti. Tasarı, Petra'da yabancıların mülk edinmesini önlemeye uygun değişikliklerin yapılması için komisyona geri gönderildi.

Temsilciler Meclisinin reddettiği değişiklik önerisi, Ürdünlülerin yüzde 51'den fazlasına sahip olması şartıyla yabancıların bölgede gayrimenkul edinmelerine izin veriyordu.

Milletvekillerinin özellikle İsraillilerin bölgeden toprak almasının önünü açacağı endişesiyle tasarıya karşı çıktığı belirtiliyor. Aslında İsrail'in Petra antik kentine ilgisi göz önüne alındığında bu endişenin yersiz olmadığı söylenebilir.

Geçen yıl ağustos ayında Petra'nın batısındaki Hazreti Harun'un makamında yaklaşık 500 İsrailli turistin Yahudi ayinleri yaptığını gösteren videoların yerel haber sitelerinde yayımlanmasının ardından Ürdün burayı da kapatma kararı almıştı.

Komisyon Başkanına göre tasarı bölge halkının yararına

Değişiklik tasarısını hazırlayan Turizm ve Eski Eserler Komisyonunun Başkanı Hasan el-Acarame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petra bölgesiyle ilgili endişeleri anladığını ancak meclise sundukları önerinin antik bölge dışındaki topraklarla ilgili olduğunu söyledi.

Acarame, "Petra ve Vadi Musa halkının, turistik bölgelerdeki arazilerinden yararlanmaları meşru bir haktır. Mevcut kanun, burada bir kişinin arazisini kardeşine dahi satma hakkı tanımıyor." dedi.

Komisyon Başkanı Acarame, tasarının Petra ve Vadi Musa halkının yararına olacak şekilde turistlerin bölgede daha uzun süre kalması için oteller, turistik tesisler kurulması, zanaatın güçlendirilmesi ve turizm sektöründeki sıkıntının giderilmesi amacıyla gündeme geldiğini aktardı.

"Bu adım İsrail ile normalleşmenin bir parçasıdır"

Ürdün hükümet politikalarına muhalif kimliğiyle bilinen milletvekili Sidah el-Habbaşene ise Ürdünlü olmayanların bölgede mülkiyet edinmesine izin vermenin İsraillilerin Petra'dan arazi almalarının önünü açacağını söyledi.

Habbaşene, "İsrailliler Petra'yı kendileri için turizm alanı olarak tanıtıyorlar. Bu durum da siyonist emelleri doğruluyor. Bu adım İsrail ile normalleşmenin bir parçasıdır ve İsrail bu konuda Ürdün'e baskı yapıyor." diye konuştu.

Milletvekili Habbaşene, tehlikenin, hükümetin tasarıyı yedinci kez Temsilciler Meclisine sunma ısrarında yattığını dile getirdi.

Öte yandan, Petra Bölge İdaresi Baş Komiseri Süleyman Fercat, yasa tasarısının Ürdün'ün en önemli turizm bölgelerinden biri olan Petra'nın daha fazla ziyaretçi çekmesine katkıda bulunmasını amaçladığını ifade etti.

Petra antik kenti, 2007'de dünya çapında yaklaşık 70 milyon kişinin katıldığı ve aylar süren oylama sonucunda dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilmişti.

Kaynak: AA