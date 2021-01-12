Ürdün'de yabancı turistlere bıçaklı saldırı davasında idam kararı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ürdün'de yabancı turistlere bıçaklı saldırı davasında idam kararı çıktı

12.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:00
Ürdün'de yabancı turistlere bıçaklı saldırı davasında idam kararı çıktı

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 2019 yılında Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste bıçaklı saldırı düzenleyen kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 2019 yılında Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste bıçaklı saldırı düzenleyen kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre mahkeme, saldırı nedeniyle yargılanan diğer 2 sanığa ise 7'şer yıl hapis ve ömür boyu toplum hizmetinde çalışma cezası verdi.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, saldırıyla ilgili davaya Ocak 2020'de bakmaya başlamıştı.

Davada yargılanan Filistin uyruklu 3 sanığa, "silah kullanarak terör eylemi gerçekleştirmek ve bu eylemler için komplo kurmak, silahlı gruplara ve terör örgütlerine katılmaya çalışmak" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Devlet Güvenlik Mahkemesinin aldığı kararın, 30 gün içinde bir üst mahkemeye taşınma hakkı bulunuyor.

Başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, Kasım 2019'da gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Turistlerden 3'ünün Meksika, birinin İsviçre vatandaşı olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Eser Yenenler
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün'de yabancı turistlere bıçaklı saldırı davasında idam kararı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:10:03. #1.14#
title