Ürdün'de vatandaşlar ve sığınmacılar talimatlara uyarak koronavirüsten korunmaya çalışıyor Ürdün'ün kuzeyinde Suriye sınırındaki Ramsa kentine bağlı Havran Ovası bölgesinde vatandaşlar ve sığınmacılar yetkililerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili talimatlarına uyarak salgından korunmaya çalışıyor.

Ürdün'ün kuzeyinde Suriye sınırındaki Ramsa kentine bağlı Havran Ovası bölgesinde vatandaşlar ve sığınmacılar yetkililerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili talimatlarına uyarak salgından korunmaya çalışıyor.

Suriye-Ürdün arasındaki Havran Ovası, sınır bölgesi olması ve iki taraf arasında akrabalık bağlarının bulunması nedeniyle Suriyelilerin en yoğun olduğu bölgelerden biri.

Sınırın Suriye tarafında insanlar Beşşar Esed rejiminin her türlü insanlık dışı muamelesine maruz kalırken, Ürdün tarafında yaşayan vatandaşlar ve Suriyeli sığınmacılar yetkililerin talimatlarına uyarak salgından korunmaya gayret ediyor.

Yetkililer ise vatandaş ile sığınmacı ayrımı yapmaksızın herkesin güvenliği için tedbirler alırken, güvenlik güçleri de talimatlara uyulmasını sağlıyor.

Olağanüstü bir durum

Ramsa Valisi Firas Ebu'l-Ganem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen salgın nedeniyle ülkede olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

Ebu'l-Ganem insani sorumluluk gereği güvenlik güçleri ve devlet kurumlarının, vatandaşları ve ülkede ikamet eden diğer insanları koronavirüsten korumak için her türlü önlemi alması gerektiğini belirtti.

"Ayrımcılığa yer yok"

Ebu'l-Ganem, "Ürdün'de vatandaş ile sığınmacı arasında ayrımcılığa yer yok. Tehlike hepimize karşı. İnsanlık anlayışının diğer tüm anlayışların üstünde olması gerekir." dedi.

Genel Güvenlik Sözcüsü Amir es-Sertavi de "Havran Ovası ve Ramsa'da hükümet icraatları en üst düzeyde alınıyor. Bizler de sokağa çıkma yasağı gibi talimatlara uyulmasına yardımcı olmaya özen gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Kral 2. Abdullah'ın "Vatandaşın güvenliği her şeyin üstündedir" şeklindeki talimatının çok açık olduğunu hatırlatan Sertavi, kendilerinin bu konu üzerinde uğraş verdiklerini, bu konuda ihmal söz konusu olmadığını ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

En üst düzeyde disiplin

Sertavi, şunları söyledi:

"Ramsa'da herkesin anlayışı çok net. Vatandaş ya da sığınmacı herkes öldürücü bu virüsten korunmak için uyulması gerekenleri iyi biliyor. Bu krizden hayırlısıyla çıkmamız için resmi makamların talimatları ve uygulanan kanunlar yalnızca yazılı metinler değil, herkesin uyması gereken emirlerdir."

Genel itibariyle talimatlara uyma konusunda bir disiplinin olduğuna dikkati çeken Sertavi, aykırı davrananların da olduğunu, bu davranışların düzeltilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ürdün'de Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yarısı sığınmacı sıfatıyla kayıtlı 1 milyon 390 bin Suriyeli bulunuyor. Ancak bilindiği gibi bunlardan 750 bini 2011 öncesinde akrabalık, evlilik ya da ticaret gibi çeşitli gerekçelerle Ürdün'de yaşayan Suriye vatandaşlarından oluşuyor.

Kaynak: AA