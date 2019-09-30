Ürdün'de Türk Kültür Günleri başladı

30.09.2019 01:44

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türk Kültür Günleri, "Türkiye'den Esintiler" karma resim sergisiyle başladı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte ressam Şefkat İşlegen ve Nurten Ercan Coudrains'in resimleri, Türk kültürünü yakından tanımak isteyen Ürdünlüler ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık kapsamında düzenlenen Türk Kültür Günleri etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Ressam İşlegen, yaptığı tablolarla Türk Kültür Günleri etkinliğine katılmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Coudrains ise sergiyi ziyaret edenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kültür Günleri 5 Ekim'e kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman, 17 Eylül'de, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzalamıştı.

Kaynak: AA