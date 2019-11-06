06.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:11

- Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı

AMMAN - Ürdün'de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı.

Ürdün'ün turizm şehri Jerash'ta bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bıçaklı saldırıda 3 turist, 1 turist rehberi ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Polis, yaralanan 3 turistin İspanyol olduğunu ve hafif şekilde yaralandıklarını dile getirdi.

Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA