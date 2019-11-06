Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 5 yaralı

06.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:36

Ürdün'de bıçaklı saldırıya uğrayan 3'ü turist 5 kişi yaralandı.



Ürdün'ün turizm şehri Jerash'ta bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bıçaklı saldırıda 3 turist, 1 turist rehberi ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Polis, yaralanan 3 turistin İspanyol olduğunu ve hafif şekilde yaralandıklarını dile getirdi.



Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. - AMMAN

Kaynak: İHA