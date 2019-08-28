Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü

Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü

Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü.

28.08.2019 11:05
Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü

Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı.


Ürdün'ün başkenti Amman'ın Rinbu Caddesinde bir restoranda gaz tüpü patladı. Ürdün sivil savunma sözcüsü Albay İyad El-Ömer, restoranın tamamen çöktüğü patlamada çevre binalarda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. El-Ömer, bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından enkazın temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışanların bölgeye sevk edildiğini söyledi. - AMMAN

Kaynak: İHA
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