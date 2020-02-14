Ürdün'de Trump'ın sözde barış planı ve İsrail'den doğal gaz ithalatı protesto edildi

14.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:06

Ürdün'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı ve İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz ithalatı yapılması protesto edildi.

"Yüzyılın Anlaşmasıyla Mücadele için Ulusal İttifak"ın çağrısı üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Gösteriye, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile, milletvekili Suud Ebu Mahfuz başta olmak üzere birçok siyasi parti lideri ve parlamenter de destek verdi.

İsrail ile yapılan gaz anlaşması ve ABD'nin sözde barış planı karşıtı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, "Gaz anlaşması iptal edilmeli", "Bu anlaşma utanç anlaşması. Vatanı dolarla sattılar" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan İÇCP Genel Sekreteri Adayile burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözde barış planı ve gaz anlaşması karşıtı eylemlerin devam edeceğini vurguladı.

Adayile, "Filistin'i Yahudilere vermek isteyen bu anlaşma Ürdün devleti ve halkı için de tehdittir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Ürdün-İsrail doğal gaz anlaşması



Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da 15 yıl süreyle İsrail'den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı. Söz konusu anlaşma halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.



Anlaşma, ülkede protestolara neden olurken, Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı. Bu çerçevede İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.



İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da, yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA