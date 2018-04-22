Ürdün'de Trafik Kazası: 7 Ölü
Ürdün'de meydana gelen trafik kazasında Ürdünlü Milletvekili Muhammed el-Amamira ile ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Ürdün'de meydana gelen trafik kazasında Ürdünlü Milletvekili Muhammed el-Amamira ile ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Ürdün Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Amamira'nın aracının Kerak kentinde karıştığı trafik kazasında milletvekili ile ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazaya karışan diğer araçtaki iki kişinin ağır yaralandıkları, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.