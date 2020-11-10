Ürdün'de Temsilciler Meclisi seçimleri başladı
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Ürdün'de Temsilciler Meclisi seçimleri başladı

10.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:17
Ürdün'de Temsilciler Meclisi seçimleri başladı

AMMAN (İHA) Ürdün'de halk, 19. Temsilciler Meclisi seçimi için sabah erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

AMMAN (İHA) Ürdün'de halk, 19. Temsilciler Meclisi seçimi için sabah erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Ürdün'de halk 19.Temsilciler Meclisi yeni üyelerini seçmek için yerel saatle 07: 00 sandık başına gitti. Ürdün'ün 23 seçim bölgesinde başlayan oy kullanma işlemleri akşam 19: 00'e kadar devam edecek. Bu seneki seçimler yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştiriliyor. Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Halit Kalaldeh, Ürdün halkına seslenerek bütün korona virüs önlemlerini altında sandıklara gitmeye oy kullanmaya çağırarak "Maske takmak gibi gerekli korona virüs önemleri almayan hiç kimsenin oy merkezlerine girmeyecek. Tüm önleyici tedbirler ve gerekli üniformalar takıldı" ifadelerini kullandı.

Seçimde, bin 314'ü erkek, 360'ı kadın olmak üzere bin 674 kişi Temsilciler Meclisi'ne girmek için mücadele ediyor. Seçimlerinden çekilen aday sayısı ise 34 olarak açıklandı. Bağımsız Seçim Komisyonu, seçmen sayısının 4 milyon 647 bin 835 olduğunu duyurdu. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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