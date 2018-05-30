Ürdün'de Sendikalar Greve Gitti

Ürdün'de 33 meslek sendikası, sanayi ve ticaret sektöründen çok sayıda kurum, hükümetin getirmek istediği yeni gelir vergisi yasasına grevle cevap verdi.

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni gelir vergisi yasası, Ürdünlüler tarafından grevle reddedilirken, Amman'da düzenlenen protestolarda hükümete istifa çağrısı yapıldı. Sendikalar ve ilgili kurumlar hükümete yasa tasarısının iptali için bir hafta mühlet verdiklerini duyurdu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki ile söz konusu tasarının çekilmesi talebiyle geçen hafta bir araya gelen meslek sendikaları konseyi, görüşmenin ardından greve gideceklerini duyurmuştu. Konseyin grev ısrarının başbakanın yasa tasarısını geri çekmeyi kabul etmemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İlgili yasa tasarısının yakında parlamentoda tartışmaya açılıp yasalaşacağı belirtiliyor. Hükümet, revize etmeyi düşündüğü gelir vergisi yasasıyla bütçeye 141 milyon dolar ek gelir sağlamayı planlıyor.