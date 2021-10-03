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Ürdün'de seçim yasası ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili rapor Kral Abdullah'a sunuldu

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün'de seçim yasası ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili rapor Kral Abdullah'a sunuldu

Ürdün Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesinin, seçim kanununa ilişkin yasa tasarısı ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili hazırladığı raporu Kral 2. Abdullah'a sunduğu belirtildi.

Ürdün Siyasal Sistemi Yenileme Kraliyet Komitesinin, seçim kanununa ilişkin yasa tasarısı ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili hazırladığı raporu Kral 2. Abdullah'a sunduğu belirtildi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah, siyasal sistemde yenilik projeleri kapsamındaki çalışmaları tamamlayan komite üyelerini Kraliyet Divanında kabul etti.

Görüşmede komitenin seçim kanununa ilişkin yasa tasarısı ve anayasada değişiklik önerileriyle ilgili hazırladığı tavsiye niteliğindeki raporu teslim alan Kral Abdullah, siyasal sistemde öngörülen yeniliklerin, anayasaya uygun bir şekilde yürütüleceğini, hükümetin bunu objektif ve tarafsız bir şekilde ele alarak parlamentoya sunacağını belirtti.

Gençlik, kadın, yerel yönetimler, seçim, partiler ve anayasal değişikliklerle ilgili 6 alt kolu barındıran 92 üyeli komite, Kral Abdullah'ın talimatıyla 10 Haziran'da kurulmuştu.

Eski Başbakan Semir Rifai'nin başkanlığını yaptığı komite, Ürdün Parlamentosu yeni yasama dönemine başlamadan önce siyasal sistemde yenilik projeleriyle ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda yasa tasarıları ve anayasal değişiklik önerileri hazırlamakla görevlendirilmişti.

Kral Abdullah, ülkede reform talepleri üzerine komiteyi kurma kararı almıştı.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
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