Ürdün'de "Salt hastanesi olayı" nedeniyle düzenlenen protestolarda hükümetin istifası istendi

Ürdün'ün Salt kentinde bulunan devlet hastanesinde oksijen kesintisi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesine tepki olarak başlatılan gece protestoları üçüncü gününde de devam ediyor.

Ürdün'ün Salt kentinde bulunan devlet hastanesinde oksijen kesintisi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesine tepki olarak başlatılan gece protestoları üçüncü gününde de devam ediyor.

Başkent Amman ile Remsa, İrbid, Mefrak ve diğer bazı kentlerdeki protestolarda yüzlerce kişi Bişr el-Hasavne hükümetine istifa çağrısı yaptı.

Göstericiler, Kral 2. Abdullah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başbakana geniş yetkiler verdiği, "Savunma Kanunu" olarak da bilinen yasanın ilga edilmesini istedi.

Bazı bölgelerde, "Savunma Kanunu iptal", "Ölüm mü zillet mi?", "Halk hükümetin gitmesini istiyor" sloganları atan göstericiler güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmişti. Hastane müdürü ile 3 yardımcısı ve oksijen sorumlusu gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al