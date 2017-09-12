- Ürdün'de petrol tankeri patladı: 4 yaralı



AMMAN - Ürdün'de bir petrol tankerinin alev alması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ürdün'de bir petrol tankeri üç araçla çarpıştıktan sonra alev aldı. Olayda 4 kişi yaralandı. Sivil Savunma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerinin başkent Amman'ın 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Zerka kentine gittiği sırada meydana geldiğini açıkladı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.