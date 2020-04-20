Ürdün'de patlama: Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Ürdün'ün Mafrak kentinde meydana gelen patlamada anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

Ürdün'ün Mafrak kentinde meydana gelen patlamada anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın 70 kilometre kuzeyinde bulunan Mafrak kentinde bir evde patlama meydana gelirdi. Yetkililer, patlamanın el bombasının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini ifade ederken, patlama nedeni ile anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiğini aktardı.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AMMAN

Kaynak: İHA