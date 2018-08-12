Ürdün'de Operasyon Sırasında Bina Çöktü

Ürdün'ün el Salt kentinde güvenlik güçleri teröristlere düzenlediği baskın sırasında bir bina çöktü. Binanın çöktüğü anlar kameralara yansıdı. Ürdün güvenlik güçleri, el Salt kentinde, dün bir jandarma çavuşunu öldüren teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre, teröristlerin bulundukları binadan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu iki taraf arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışma esnasında terörist gruplar daha önceden binaya yerleştirdikleri bomba düzeneğini patlattı. Patlama sonucu bina çöktü. Binanın çöküş anı ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Dün Al-Fhais patlamasında 1 jandarma çavuş yaşamını yitirmiş, 2 sivil 4 jandarma personeli olmak üzere 6 kişi de yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)