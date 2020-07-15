Ürdün'de okullarda eğitime eylülde başlanacak Ürdün Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkedeki yayılma durumu göz önüne alınarak okullarda eğitime eylülde başlanacağını açıkladı.

Ürdün Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkedeki yayılma durumu göz önüne alınarak okullarda eğitime eylülde başlanacağını açıkladı.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Teysir en-Nuaymi, düzenlediği basın toplantısında, yeni ders yılının eylülde başlayacağını ifade etti.

Ülkede salgının yayılma oranında istikrar kazanılmasına bağlı olarak eğitim sürecine okullarda devam edileceğini belirten Nuaymi, bu bağlamda bazı sağlık önlemlerinin şart koşulacağını aktardı.

Bu süreçte her gün Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde olunacağını söyleyen Nuaymi, öğretmenlerin ise 25 Ağustos'ta çalışmaya başlayacağını dile getirdi.

Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayının ortalarında uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınmıştı.

İlk Kovid-19 vakasının 2 Mart'ta görüldüğü Ürdün'de şu ana kadar salgın nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi, 1198 vaka tespit edildi.

Kaynak: AA