Ürdün'de Öğretmenler Sendikası, maaş zamlarının ödenmemesi kararına tepki gösterdi
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Ürdün'de Öğretmenler Sendikası, maaş zamlarının ödenmemesi kararına tepki gösterdi

Ürdün'de Öğretmenler Sendikası, hükümetin, devlet memurlarının maaş zammı ödemelerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle mayıs ayından itibaren durdurma kararı almasına tepki gösterdi.

Ürdün'de Öğretmenler Sendikası, maaş zamlarının ödenmemesi kararına tepki gösterdi
17.06.2020 04:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 04:08

Ürdün'de Öğretmenler Sendikası, hükümetin, devlet memurlarının maaş zammı ödemelerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle mayıs ayından itibaren durdurma kararı almasına tepki gösterdi.

Öğretmenler Sendikasından yapılan açıklamada, Sendika Başkan Vekili Nasır en-Nevasıra'nın, şube başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, karara tepki gösterdiği ve maaşlarına yapılan zammın tek kuruşundan feragat etmeyeceklerini söylediği belirtildi.

Açıklamada, zam dolayısıyla oluşan maaş farkının ödenmesi için gösteri, oturma eylemi, açlık grevi ve süresiz grev gibi bir dizi adıma başvurulacağı kaydedildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Selame Hammad katıldığı bir televizyon yayınında, Nevasıra'nın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi ve bunun tekrar etmesi durumunda yasal tedbirlere başvurulacağı uyarısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Ürdün'de hükümet, nisan ayı ortalarında, Kovid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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