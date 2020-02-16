Ürdün'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 37 yaralı
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Ürdün'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 37 yaralı

Ürdün'ün Zarqa şehrinde öğrencileri taşıyan servisin yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

16.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:26
Ürdün'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 37 yaralı

'ün Zarqa şehrinde öğrencileri taşıyan servisin yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Ürdün'ün başkenti 'ın kuzeydoğusunda bulunan Zarqa şehrinde öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından olay yerine gönderilen ambulans ve kurtarma ekipleri, araçtaki yolcuları tahliye ederek yaralıları hastaneye kaldırdı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli gerginlik yaşanırken polis tarafından trafiğe müdahale edildi.

Öte yandan sivil savunma yetkilileri kazanın Zarqa Özel Üniversitesi yakınlarından geçen okul servisinde yaşanan bir arıza sonucu meydana geldiğini belirtti.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Kaynak: İHA

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: Ürdün'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 37 yaralı
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