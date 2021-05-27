Ürdün'de meclisteki konuşması sonucu kriz çıkan Acarime'nin milletvekilliği bir yıl süreyle donduruldu
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Ürdün'de meclisteki konuşması sonucu kriz çıkan Acarime'nin milletvekilliği bir yıl süreyle donduruldu

Ürdün'de meclisteki konuşması sonucu kriz çıkan Acarime'nin milletvekilliği bir yıl süreyle donduruldu
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Temsilciler Meclisi (parlamentonun birinci kanadı), mecliste elektrik kesintisiyle ilgili konuşması sonucu çıkan kriz nedeniyle milletvekili Usame el-Acarime'nin milletvekilliğini bir yıl süreyle dondurdu.

Ürdün Temsilciler Meclisi (parlamentonun birinci kanadı), mecliste elektrik kesintisiyle ilgili konuşması sonucu çıkan kriz nedeniyle milletvekili Usame el-Acarime'nin milletvekilliğini bir yıl süreyle dondurdu.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılan oylamada, meclisin itibarına, meclis üyelerine ve iç tüzük kurallarına hakaret ettiği gerekçesiyle Acarime'nin milletvekilliğinin ve ona tahsis edilen mali ödeneğin bir yıl süreyle dondurulduğu kaydedildi.

Meclis, dün Acarime'yi hakkında işlem yapılması talebiyle ilgili komisyona sevk etmişti.

Acarime, mecliste 24 Mayıs'ta yapılan oturumda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

Meclis Başkanı Abdulmunim el-Avdat ise Acarime'nin konuşmasını gündem dışı olması nedeniyle iç tüzüğe aykırı olarak değerlendirmişti.

"Hepimiz Usame el-Acarime'yiz" etiketi Ürdün'de Twitter'de ilk sıraya yerleşti

Olay üzerine sosyal medya kullanıcılarının Acarime'ye destek için Twitter'da açtığı "Hepimiz Usame el-Acarime'yiz" etiketi Ürdün'de ilk sıraya yerleşti.

Ürdün'de 21 Mayıs'ta enerji dağıtım hatlarında meydana gelen arıza tüm ülke genelinde elektrik kesintisine yol açmıştı.

Ürdün elektrik dağıtım şirketinden AA muhabirine yapılan açıklamada, dağıtım şebekesinde arıza meydana geldiği, bu nedenle ülke geneline elektrik verilemediği belirtilmişti.

Şirketten birkaç saat sonra yapılan yazılı açıklamada da ekiplerin elektrik akımının ülke genelinde normale dönmesi için çalışmalara devam ettiği ve güneydeki Akabe kenti ile başkent Amman'ın bazı mahallelerine elektrik verilmeye başlandığı kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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