Ürdün'de mahsur kalan Filistinliler ülkelerine dönüyor

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle mahsur kalan Filistinliler, ülkelerine dönmeye başladı.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle mahsur kalan Filistinliler, ülkelerine dönmeye başladı.

Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı Emniyet Müdürü Mustafa Devabişe, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, Ürdün'de mahsur kalan Filistinlilerin ülkeye dönüşlerinin başladığını belirtti.

Devabişe, 500 kişilik ilk grubun sınır kapısından geçerek Batı Şeria'nın Eriha kentindeki misafirhaneye ulaştığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından ekiplerin, ülkeye giren vatandaşları salgın kapsamında gerekli sağlık kontrollerinden geçirdiğini kaydeden Devabişe, gelenlerin 14 gün evlerinde karantinada kalacağını söyledi.

Kerame Sınır Kapısı'nın, Ürdün'den gelecek diğer gruplar için bir süreliğine açık kalacağı aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 30 Nisan'da Ürdün'de mahsur kalan 1600 Filistinlinin pazar gününden itibaren ülkeye girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Filistin-Ürdün arasındaki sınır kapıları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayında kapatılmıştı.

Kaynak: AA