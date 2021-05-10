Ürdün'de "Kudüs'e destek gösterisi" düzenlendi

Ürdün'de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Ürdün'de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Siyasi parti ve sendika üyeleri tarafından 2019 yılında kurulan "Yüzyılın Anlaşmasına Karşı Ulusal İttifak", Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisinin başkent Amman'daki merkez binası önünde gösteri düzenledi.

Başta Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri olmak üzere Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek sloganlarının atıldığı eylemde, İsrail'in ihlallerine karşı Araplar ve hükümetlerine "gerçek bir tavır takınma" çağrısında bulunuldu.

İsrail ihlallerine tepki içeren dövizler de taşıyan göstericiler, Amman'daki İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden kovulmasını istedi.

Eylemde, Suud Ebu Mahfuz, Meclisteki Islah Bloku Başkanı Salih el-Armuti gibi eski ve halihazırda görevini sürdüren milletvekilleri de hazır bulundu.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, bu sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al